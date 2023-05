ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Zalando auf 50 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aussagen des Online-Modehändlers zur Umsatzdynamik im zweiten Quartal seien zurückhaltend und belasteten den Aktienkurs, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:49 / EDT

