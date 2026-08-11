Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
11.08.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro (dpa-AFX)
|
10.08.26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 147,40
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.