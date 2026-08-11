Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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11.08.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC startet Rheinmetall mit 'Outperform' - Ziel 1600 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

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