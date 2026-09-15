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15.09.2026 14:13:38

ANALYSE-FLASH: RBC startet Unicredit mit 'Sector Perform' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der UniCredit beim Kursziel von 90 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Analyst Pablo de la Torre Cuevas will warten, bis der Nebel rund um die italienische Großbank sich lichtet, wie er am Dienstag schrieb. Der Bewertungsabschlag gegenüber der europäischen Bankenbranche sei gerechtfertigt angesichts der Risiken für die kurzfristige Kapitalentwicklung und der nur schwer berechenbaren Gewinnentwicklung im Zuge der Konsolidierung der Commerzbank. Der Experte sieht zunächst kaum Spielraum für steigende Markterwartungen und eine Neubewertung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:45 / EDT

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