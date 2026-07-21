Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
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21.07.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: RBC startet Zurich mit 'Outperform' - Ziel 670 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Zurich (Zurich Insurance) mit "Outperform" und einem Kursziel von 670 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Finanzkonzern habe in den vergangenen zehn Jahren seine Erstklassigkeit unter Beweis gestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der weltweit zweitgrößte Anbieter von Schaden- und Unfallversicherungen weise zudem im Lebensversicherungsgeschäft branchenweit die höchsten Margen auf./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
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