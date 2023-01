ANALYSE-FLASH: RBC zählt Inditex zu den 'Top 30 Global Ideas' - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen, die Aktie aber in die Liste der 30 globalen Top-Anlageempfehlungen aufgenommen. Bei der von Analyst Richard Chamberlain beobachteten Aktie des Textilhändlers böten die Kosensschätzungen für 2023 viel Aufwärtspotenzial, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Titel seien attraktiv bewertet./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 02:06 / EST

