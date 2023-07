ANALYSE-FLASH: SocGen hebt K+S auf 'Buy' und Ziel auf 23 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat K+S (K+S) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 23 Euro angehoben. Analyst Thomas Swoboda erwartet laut seiner am Donnerstag vorliegenden Studie am globalen Kali-Markt eine längere Phase der Stabilität. Er begründet dies unter anderem mit massiven Verzögerungen von Projekten zum Kapazitätsaufbau in Belarus und Russland. Bei K+S seien derweil Umweltprobleme in Deutschland meistenteils gelöst und die Bilanz signifikant gestärkt worden./ag/tih

