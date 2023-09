ANALYSE-FLASH: SocGen hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 382 Euro

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Sartorius (Sartorius vz) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 359 auf 382 Euro angehoben. Analystin Delphine Le Louët begründete ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Laborausrüsters mit dem Hinweis, dass die erwartete Gesamtrendite nun bei über 15 Prozent liegt. Dies werde auch vom mittlerweile positiveren Anlagehintergrund gestützt, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies in diesem Zusammenhang auf die vom Abbau überschüssiger Lagerbestände verlagerte Fokussierung hin zur Margensteigerung./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 16:49 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

