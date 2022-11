ANALYSE-FLASH: Stifel belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold' - Ziel 141 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Pfeiffer Vacuum auf "Hold" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Endlich habe der zur Busch-Familie gehörende Großaktionär Pangea nach der ersten größeren Investition vor rund sieben Jahren jetzt einen weiteren wichtigen Schritt für eine vollständige Übernahme gemacht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn es jetzt noch keinen Termin für eine Hauptversammlung und auch keine finanziellen Details über eine Abfindung an die Aktionäre gebe, seien die Neuigkeiten für die Anteilseigner interessant. Nicht zuletzt hätten einige Investoren bereits vor geraumer Zeit solche Erwartungen gehegt und sich in der Aktie positioniert./ck/gl/la

