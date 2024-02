ANALYSE-FLASH: Stifel hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 59 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 59 Euro angehoben. Analyst Andreas Heine trägt damit dem Gewinnpotenzial im Jahr 2025 Rechnung, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Negative Nachrichten wie die zurückhaltende Prognose der BASF für 2024 und noch immer schwierige Bedingungen für die Geschäfte im ersten Quartal würden vom Aktienkurs nun reflektiert. Von nun an rechnet der Experte mit allmählichen und beständigen Signalen der Verbesserung./ajx/mis

