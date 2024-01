ANALYSE-FLASH: Stifel hebt Ziel für DHL Group auf 53 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) vor Zahlen zum vierten Quartal von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Braun rechnet bis zum Jahr 2026 mit einem Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebit) von 22 Prozent. Das Wachstum der vom Logistikdienstleister beförderten Volumina werde sich normalisieren und die Preise für Expresssendungen, Pakete und Briefe dürften steigen, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl

