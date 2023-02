ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Hapag-Lloyd auf 'Sell' - Ziel gesenkt auf 175 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 280 auf 175 Euro gesenkt. Analyst Johannes Braun und sein Kollege Marc Zeck betonten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie, in diesem Jahr sei die richtige Aktienwahl im Logistik-Sektor wichtig. Die Taktik in Zeiten der Pandemie, auf egal welchen Wert zu setzen, werde wohl nicht mehr funktionieren. Denn fallende Frachtvolumina, Flottenverstärkungen und fallende Frachtraten machten die Aussichten unsicher. Während sie Hapag-Lloyd und Kühne & Nagel abstuften, bleiben Deutsche Post, DSV und Maersk die "Top Picks" der Experten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 00:46 / CET