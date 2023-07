ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Vonovia auf 'Sell' wegen Verschuldungssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 17,25 Euro gesenkt. Die Party der deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen sei mit den länger steigenden Zinsen jäh zu Ende gegangen, schrieb Analystin Denese Newton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. In der nächsten Phase herrsche wohl eher eine länger anhaltende Katerstimmung als eine "zivilisierte After-Show-Party". Der Verschuldungsgrad (Loan to Value) könnte Dimensionen erreichen, die eine Refinanzierung noch schwieriger machten. Es bestehe dann die Gefahr, dass größere Kapitalerhöhungen notwendig würden. Auf jeden Fall könnte die Entwicklung aber eine Dekade begrenzten Gewinnwachstums nach sich ziehen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 01:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 01:25 / EDT

