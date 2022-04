ANALYSE-FLASH: Stifel senkt Ziel für LPKF Laser auf 25 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat das Kursziel für LPKF (LPKF LaserElectronics) von 42 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Florian Pfeilschifter kritisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie den Ausblick des Laser-Spezialisten als überraschend mau. Das Unternehmen büße an Vertrauen und Profitabilität ein, so der Experte. Während das vierte Quartal den Erwartungen entsprochen habe, monierte er vor allem verschobene Aufträge der Solarindustrie und das, was von diesen im ersten Quartal offensichtlich hängen bleibt. Er kürzte deutlich seine diesjährigen Schätzungen, aber auch jene für die Folgejahre. Zum Kauf empfiehlt er die Aktie aber weiter./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 12:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 01:00 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------