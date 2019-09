ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 59 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF zum Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Mit Blick auf die wichtigsten Aussagen des Konzerns erwarte er erst mal keine starke Kursreaktion, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigte Bereitschaft zu weiteren Dividendenerhöhungen in der Zukunft, die Erwägung eines neuen Aktienrückkaufprogramms sowie Aussagen zum Downstream-Geschäft wertete er positiv./kro/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT