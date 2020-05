ANALYSE-FLASH: UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 94 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach einer Investorenkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Vom Finanzchef des Essenslieferdienstes, Emmanuel Thomassin, habe es angriffslustige Aussagen gegeben, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Freitag vorliegenden Studie. Herausforderungen durch die Corona-Krise verspüre das Unternehmen lediglich in der Region Nahost und Nordafrika./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

