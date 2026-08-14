adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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14.08.2026 14:12:39
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 173 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Neutral" belassen. Nach jüngsten Warnsignalen aus dem Sneaker-Markt schienen viele Anleger zunehmend die angemessenen Bewertungsmultiplikatoren für den Sportartikelkonzern infrage zu stellen, insbesondere angesichts der ungewissen Verbrauchernachfrage in wichtigen europäischen Märkten und kurzfristiger Gewinnrisiken, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Mangels eindeutiger Kurstreiber, die eine Neubewertung stützen könnten, dürfte sich die Aktie weiterhin in einer engen Handelsspanne bewegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 23:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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