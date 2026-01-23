BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
|
23.01.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro (dpa-AFX)
|
22.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick (Dow Jones)
|
22.01.26
|BASF verfehlt beim EBIT wegen höherer Restrukturierungskosten die Erwartungen (Dow Jones)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025 (EQS Group)
|
21.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
Analysen zu BASF
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,52
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.