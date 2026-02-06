Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

06.02.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
06.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
