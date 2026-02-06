Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
06.02.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
