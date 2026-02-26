Befesa Aktie

26.02.2026 16:19:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

