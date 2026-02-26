Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|
26.02.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Befesa
|
17:58
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft steigern (dpa-AFX)
|
26.02.26
|EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow (EQS Group)