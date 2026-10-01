Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
01.10.2026 11:31:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht hält Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für wahrscheinlich, wie er am Mittwochabend schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte um den Jahreswechsel herum finalisiert werden./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
09:28
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro (dpa-AFX)
|
01.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Continental AG
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Continental Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|68,44
|1,60%