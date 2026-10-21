Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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21.10.2026 13:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 265 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Dienstag in einer ersten Reaktion. Dies sei aber vor allem dem Handels- und Clearing-Geschäft zu verdanken, das künftig eher nicht positiv überraschen sollte. Zudem seien die Aktien schon hoch bewertet./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / GMT
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