DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
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19.08.2026 11:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,55
|3,63%
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