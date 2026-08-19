DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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19.08.2026 11:19:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 10,70 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Sebastian Vogel rechnet am Mittwoch mit einer durchwachsenen Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Schweizer. Denn höheren Zielen und entsprechendem Potenzial für den Konsens stünden enttäuschende Resultate gegenüber. Zudem sei der Free Cashflow weiter negativ./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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