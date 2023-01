ANALYSE-FLASH: UBS belässt Easyjet auf 'Buy' - Ziel 600 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für easyJet nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dem Billigflieger sei ein starker Start in das neue Geschäftsjahr gelungen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Konsensschätzungen für den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr dürften nun steigen, was den Aktienkurs weiter nach oben treiben könne./bek/ajx

