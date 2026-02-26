Eni Aktie

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

26.02.2026 16:34:39

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Eni nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Joshua Stone attestierte dem Ölkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein starkes viertes Quartal. Beim Ausblick seien vor allem die Aussagen zu den Investitionen von Bedeutung. Diese lägen deutlich unter seiner vorherigen Schätzung. Der Experte kündigte an, seine Einschätzung zur Aktie zu überprüfen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:36 / GMT

