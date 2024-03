ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 53 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers habe nahe an der Marktschätzung gelegen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einem ersten Kommentar am Dienstag. Um einen positiven Einmaleffekt in Griechenland bereinigt, liege der Mittelwert der Zielspanne für 2024 allerdings etwas unter den Erwartungen. Deutlich schwächer als gedacht sei derweil der Ausblick auf den Free Cashflow wegen höherer Investitionen. Auch 2023 wertet der Experte die Cashflow-Entwicklung eher negativ./tih/la

19.03.2024

