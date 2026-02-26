KION GROUP Aktie
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im vierten Quartal mehr oder weniger die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick wirke aber zu vorsichtig. Für das operative Ergebnis (Ebit) liege dieser 6 Prozent unter den Erwartungen. In einer davon ausgelösten Kursschwäche sieht der Experte aber eine Kaufgelegenheit. Er geht davon aus, dass sich das deutsche Finanzpaket 2026 stärker auswirken wird als vom Unternehmen angenommen./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
