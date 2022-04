ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat LANXESS nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns liege deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte sich in Reaktion darauf besser als die Titel der Konkurrenz entwickeln. Zur Bekanntgabe der vollständigen Zahlen am 5. Mai erwarte er auch einen ersten Jahresausblick des Unternehmens./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 22:15 / GMT

