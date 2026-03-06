LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|
06.03.2026 11:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Lanxess auf 'Sell' - Ziel 14 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Die Absage des Envalior-Verkaufs bringe das Investment-Grade-Kreditrating des Kölner Spezialchemiekonzerns in Bedrängnis, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Das Verhältnis zwischen Schulden und operativem Ergebnis (debt-to-Ebitda) liege mit 3,7 nämlich deutlich über der Schwelle von 2,5 für Anleihen von bester bis mittlerer Bonität./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|13,43
|-13,97%
