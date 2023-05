ANALYSE-FLASH: UBS belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Konsensschätzungen lägen um zwei Prozent über den jeweiligen Mittelwerten der für den Umsatz und das operative Ergebnis 2023 in Aussicht gestellten Zielkorridore, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Schwäche der Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns rechne er mit einer neutralen bis leicht positiven Kursreaktion./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 06:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------