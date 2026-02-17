Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|
17.02.2026 15:19:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Ottobock nach Zahlen auf 'Neutral' - Ziel 74 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
