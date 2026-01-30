Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|
30.01.2026 11:47:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen liege im Bereich der Schätzungen./rob/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
11:49
|WDH/ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken (dpa-AFX)
|
11:47
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken (dpa-AFX)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|346,80
|-0,06%