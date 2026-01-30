Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

30.01.2026 11:47:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen liege im Bereich der Schätzungen./rob/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
10:04 Roche Overweight Barclays Capital
29.01.26 Roche Outperform Bernstein Research
29.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 346,80 -0,06% Roche AG (Genussschein)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

