WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

06.03.2026 13:34:38

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels Petrelintide lägen am unteren Ende der Erwartungen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er prognostiziert für das Mittel des Partners Zealand Pharma aktuell einen Spitzenumsatz von rund 4 Milliarden Dollar mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Damit steht das Mittel für weniger als ein Prozent des Roche-Wertes (NPV)./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

06.03.26 Roche Buy UBS AG
06.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,80 0,41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche AG (Genussschein) 341,20 -2,93% Roche AG (Genussschein)

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
