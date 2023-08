ANALYSE-FLASH: UBS belässt RTL auf 'Buy' - 'Schwaches Zahlenwerk'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group (RTL) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Richard Eary sprach in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion von einem schwachen Zahlenwerk des TV-Konzerns, angeführt von einem RTL-Deutschland-Geschäft, das die Erwartungen erheblich verfehlt habe. Er verwies zudem auf die gesenkten Jahresziele, merkte allerdings an, dass seine Schätzungen bereits auf diesem Niveau lägen./ck/bek

