ANALYSE-FLASH: UBS belässt RTL auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat RTL Group (RTL) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der rückläufige Umsatz des Medienkonzerns sei wegen des schwierigen Werbemarktumfelds sowie der Trennung von Aktivitäten in Belgien und Kroatien zurückgegangen und habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Richard Eary am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem habe RTL die Erreichung der bestätigten Jahresziele von einer Erholung des Werbemarktes in der zweiten Jahreshälfte abhängig gemacht./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 07:01 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------