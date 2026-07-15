RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
15.07.2026 10:52:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Kursziel 66 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Wanda Serwinowska rechnet mit einer Prognoseerhöhung der Essener, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Halbjahreszahlen schrieb. Dies werde aber auch am Markt so erwartet./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
15.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Kursziel 66 Euro (dpa-AFX)
|
15.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf (dpa-AFX)
|
14.07.26
|Aktie im Plus: RWE sieht Strompreise für Haushaltskunden auf stabilem Niveau (dpa-AFX)
|
14.07.26