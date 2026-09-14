RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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14.09.2026 13:38:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 68 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska tauchte bei einem Treffen mit dem Chef von RWE Americas tief in das US-Geschäft der Essener ein, wie sie am Freitag schrieb. Der Tenor sei insgesamt konstruktiv gewesen. RWE gehe von anhaltend starkem Nachfragewachstum aus./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 11:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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