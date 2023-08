ANALYSE-FLASH: UBS belässt Sartorius auf 'Buy' - Ziel 470 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius (Sartorius vz) auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Es sei falsch, von den Auftragseingängen auf die Umsätze im zweiten Halbjahr zu schließen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Über den Auftragseingang pro Quartal hinausgehend gebe der Laborzulieferer keine genaueren Einblicke in die Auftragsbücher oder den Auftragsbestand. Leuchten zufolge sind die Ziele von Sartorius für 2023 wohl nicht in Gefahr, und 2024 könnte die Umsatzentwicklung sich erholen./ajx/mis

