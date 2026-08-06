Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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06.08.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Scout24 nach Zahlen auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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