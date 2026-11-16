SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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16.11.2026 14:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der "historische Fang" nach dem Starship-Flug 15 ebne den Weg für die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen, schrieb Gavin Parsons am Montag. Das erstmalige Wiederauffangen der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems auf dem Weltraumbahnhof sieht Parsons auch als Meilenstein für die Senkung der Startkosten und letztlich des günstigeren Zugangs zum Weltraum./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu SpaceX
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14:04
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar (dpa-AFX)
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06:35
|SpaceX-Aktie: Selenskyj beklagt Folgen der Starshield-Drosselung und fordert Wiederherstellung (dpa-AFX)
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15.11.26
|SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf (dpa-AFX)
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14.11.26
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Analysen zu SpaceX
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|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|124,38
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