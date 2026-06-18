Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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18.06.2026 12:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 94 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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18.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 94 Euro (dpa-AFX)
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Aktien in diesem Artikel
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