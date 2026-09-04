Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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04.09.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Einigung im Volkswagenkonzern sei "ausdrücklich positiv", schrieb Patrick Hummel in seiner Einschätzung am Freitag. Das Management des Autobauers habe seine Ziele im Wesentlichen durchsetzen können. Gut sei auch, dass alles rascher vollzogen worden sei als erwartet. Mit den Maßnahmen sichere VW die Profitabilität gegen einen zunehmenden Umsatzdruck seitens chinesischer Hersteller auf dem europäischen Markt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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