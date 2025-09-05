ANALYSE-FLASH: UBS hebt ASML auf 'Buy' - Ziel hoch auf 750 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von ASML (ASML NV) von 660 auf 750 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Jahr relativ schwacher Kursentwicklung des Halbleiterausrüsters dürften die Anleger über ein schwach avisiertes Jahr 2026 hinweg sehen und sich bereits auf 2027 konzentrieren, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seiner Kaufempfehlung vom Donnerstagabend. Dann erwartet er die "Rückkehr" von ASML mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent jährlich zwischen 2026 und 2030./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------