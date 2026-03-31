WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
31.03.2026 09:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
30.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
30.03.26
|Tesa lässt sich ans Hamburger Wasserstoffnetz anschließen (dpa-AFX)
30.03.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
30.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
30.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
27.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Beiersdorf AG
|76,88
|0,92%
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX mit Verlusten -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.