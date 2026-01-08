BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|
08.01.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
17:58
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt BNP Paribas auf 'Overweight' - Ziel 102 Euro (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro (dpa-AFX)