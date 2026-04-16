BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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16.04.2026 14:50:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt BP auf 'Buy' - Ziel hoch auf 700 Pence
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP von 650 auf 700 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill übernehme zu einem kritischen Zeitpunkt das Ruder, schrieb Joshua Stone am Mittwochnachmittag. Ein für längere Zeit höheres Preisniveau sei unbestritten positiv für die Aktien. Es gebe jedoch einiges zu tun, um Vertrauen nach der Underperformance seit 2018 zurückzugewinnen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 13:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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