ANALYSE-FLASH: UBS hebt Commerzbank auf 'Buy' und Ziel auf 8,60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 8,60 Euro erhöht. Eine Anhebung des Leitzinses im Euroraum im Juli könnte sich als Kurstreiber für die Aktien des Finanzinstituts erweisen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein Basisszenario basiere auf den starken Geschäftszahlen zum ersten Quartal und auf dem zuversichtlichen Ausblick. Ferner seien auch die Kapitalquoten stark, so dass die Frankfurter 2023 sogar Anteilsscheine zurückkaufen könnten. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2024./la/bek

