DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
19.02.2026 08:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
