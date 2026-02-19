DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 08:04:38

ANALYSE-FLASH: UBS hebt DWS auf 'Buy' - Ziel hoch auf 70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten