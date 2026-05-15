Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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15.05.2026 10:04:39

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar leicht gesenkt von 67 auf 65 Euro, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Mit der jüngsten Korrektur im Zuge des Nahost-Kriegs sei der Kurs näher an den Fundamentalwert der Frankfurter herangerückt, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend. Die Treibstoffpreise im Juli dürften seiner Meinung nach den Winterflugplan prägen. Im Negativszenario sieht Nedelcu den fairen Wert der Aktien bei 48 Euro, im besten Fall bei 80 Euro./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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