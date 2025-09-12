Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
12.09.2025 06:36:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel bleibt 280 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Hannover Rück angesichts der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei unverändertem Kursziel von 280 Euro nun von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie des Rückversicherers, der zunehmend an seiner Ergebnisresilienz gemessen werden dürfte, sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
