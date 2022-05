ANALYSE-FLASH: UBS hebt Kone auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kone von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 52 Euro gesenkt. Der Markt unterschätze, dass der Aufzughersteller bereits Silberstreifen am Horizont sehe, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sollte sich in China die Bautätigkeit erholen, wenn der aktuelle Lockdown aufgehoben wird. Die Margen dürften den Tiefpunkt in diesem Jahr erreichen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 23:02 / GMT

